Le Lille Street Food Festival revient pour sa 2ème édition.

Du 06.10 au 09.1

Euratechnologies, Bois Blancs, Lille

Entrée GRATUITE Après une 1ère édition où vous étiez plus de 16 000 gourmands, le Lille Street Food Festival revient pour une 2ème édition encore plus appétissante. Du burger aux crêpes, en passant par les poke bowls, les baos, les wraps, les hot dogs, des pizzas sans oublier les incontournables brasseurs, ce sont plus d’une trentaine d’établissements qui vous régaleront pendant 4 jours de folie.

En plus de cette alléchante programmation, des chefs de grande renommée se succéderont pour des animations culinaires en interaction avec le public. Et pour que le festival soit le plus écologique possible, les verres seront consignés, des plats en verre seront fournis et nous vous encourageons à utiliser les poubelles de tri sélectif présentes sur place. RDV dès le 6 octobre, 18h00, à Euratechnologies, à 10 minutes en métro du centre-ville de Lille.

Programmation complète :

https://www.lillestreetfoodfestival.com/ Horaires

Jeudi : 18h00 – 00h00

Vendredi : 18h00 – 01h00

Samedi : 11h30 – 01h00

Dimanche : 11h30 – 23h00 Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France, le département du Nord, la Ville de Lille, la CCI Grand Lille Hauts-de-France, Euratechnologies, France Bleu Nord, BFM Grand Lille, Orange, Iléo, Ilévia, CMA Hauts-de-France, EFAP-Icart et le lycée Gaston Berger

