Lille Euratechnologies Lille, Nord Lille Street Food Festival Euratechnologies Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Lille Street Food Festival Euratechnologies, 7 octobre 2021, Lille. Lille Street Food Festival

du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre à Euratechnologies

“HELLO LILLE vous invite à célébrer le meilleur de la culture street food ! Un programme alléchant et festif qui mettra à l’honneur pendant 4 jours les chefs de la métropole passionnés par la food culture et leur savoir-faire ! Véritable vivier de jeunes chefs talentueux qui font vibrer le coeur de la gastronomie locale, la métropole lilloise s’inscrit parmi les destinations food reconnues à l’échelle européenne. En s’adaptant aux tendances culinaires émergentes, tout en veillant à son impact environnemental, les acteurs du fooding lillois ne cessent de démontrer leur inventitivité et leur valeur ajoutée.” Jeudi 7 octobre: 18h00 – 23h00 Vendredi 8 octobre : 18h00 – 00h00 Samedi 9 octobre : 11h00 – 00h00 Dimanche 10 octobre : 11h00 – 22h00 _Euratechnologies_ _Place de Saintignon, 165 Av. de Bretagne, Lille_ _Métros Canteleu ou Bois-Blancs (Ligne 2)_ **Passe sanitaire exigé** Infos : [[https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)

Entrée libre sur présentation du Pass sanitaire

du 7 au 10 octobre Euratechnologies 165 Avenue de Bretagne 59000 Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T18:00:00 2021-10-07T23:00:00;2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Euratechnologies Adresse 165 Avenue de Bretagne 59000 Lille Ville Lille lieuville Euratechnologies Lille