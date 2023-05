Le jardin Vauban Près de l’entrée du jardin Vauban côté boulevard de la Liberté, au niveau du kiosque Grand Huit Lille Catégories d’Évènement: Lille

Venez déambuler dans le jardin Vauban…

Dimanche 4 juin, 10h00

Ce petit écrin de nature est situé à proximité de la Citadelle et a été imaginé par le paysagiste des grands jardins parisiens du 19ème siècle. Un guide conférencier vous fera découvrir son histoire et ses secrets, de sa conception à nos jours.

Visite proposée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Près de l'entrée du jardin Vauban côté boulevard de la Liberté, au niveau du kiosque Grand Huit
Boulevard de la liberté lille
Vauban-Esquermes
Lille 59800
Nord

