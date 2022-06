Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la Cité des Fleurs aux fleurs de Lille Place Degeyter Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la Cité des Fleurs aux fleurs de Lille Place Degeyter, 17 juillet 2022 15:00, Lille. Dimanche 17 juillet, 15h00 Sur place Gratuit et sur réservation. https://reservations.lille.fr/event/vah-3/2710

Les visites gratuites « un dimanche, un quartier » vous font (re)découvrir une partie de la ville. Née en 1913 de la volonté d’offrir aux familles ouvrières un logement décent dans un quartier verdoyant, la cité des Fleurs présente les caractéristiques d’une cité-jardin. Le projet contemporain Fleurs de Lille renoue avec ces principes, en proposant une architecture inédite. Cette visite vous invite à découvrir Lille-Sud sous un jour nouveau, entre tradition et modernité. Place Degeyter Lille 59000 Lille Fives Nord

Place Degeyter, devant la statue de la Demoiselle de Fives dimanche 17 juillet – 15h00 à 17h00 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place Degeyter Adresse Lille Ville Lille Age maximum 99 lieuville Place Degeyter Lille Departement Nord

Place Degeyter Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la Cité des Fleurs aux fleurs de Lille Place Degeyter 2022-07-17 was last modified: by Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la Cité des Fleurs aux fleurs de Lille Place Degeyter Place Degeyter 17 juillet 2022 15:00 Place Degeyter Lille

Lille Nord