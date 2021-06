Lille Lille Lille, Nord Lille Piano(s) Festival Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Lille Piano(s) Festival, 18 juin 2021-18 juin 2021, Lille.

du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Lille

Nous sommes très heureux de vous retrouver, en vrai, à l’occasion du Lille Piano(s) festival 2021 ! Un regard neuf pour cette édition 2021 avec 72h de spectacles le week-end des 18, 19 et 20 juin, une cinquantaine de rendez-vous musicaux, plus de 80 artistes sur scène. La billetterie est ouverte et toute la programmation est à retrouver sur le site [https://www.lillepianosfestival.fr/2021/](https://www.lillepianosfestival.fr/2021/)

[https://www.lillepianosfestival.fr/2021/info_billetterie/]

18, 19 et 20 juin 2021

2021-06-18T20:00:00 2021-06-18T22:59:00;2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T23:00:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T20:30:00

