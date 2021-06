Lille Piano Festival Conservatoire de Lille, 20 juin 2021-20 juin 2021, Lille.

Lille Piano Festival

Conservatoire de Lille, le dimanche 20 juin à 11:00

**11h – 12h : L’ENLÈVEMENT D’EUROPE MIKHAÏL BOUZINE** Concert classique (Récital Mikhaïl Bouzine) 1er Prix du Concours international de piano d’Orléans 2020 Récital Piano Mikhaïl Bouzine — **Œuvres de Loewe • Scriabine • Staud • Kalkbrenner • Chopin • Stockhausen Liszt** Mikhaïl Bouzine est diplômé du Conservatoire de Moscou où il a reçu l’enseignement d’Andreï Shibko, disciple de Heinrich Neuhaus, fondateur de la grande école russe. Musicien charismatique et précis, il nous livre ici un programme construit autour de deux mythes : l’enlèvement de la jeune Europe par Zeus et l’exécution d’Ivan Mazeppa, condamné pour avoir entretenu une relation avec une comtesse mariée, mise en poésie par Lord Byron. Pour ouvrir et clôturer ce récital, le pianiste propose deux œuvres qui posent un regard différent sur le mythe de Mazeppa, l’une de Loewe, l’autre de Liszt. Pour compléter ce programme sensuel, Mikhaïl Bouzine a choisi des œuvres symboliquement connectées avec ces mythes, de l’érotisme chez Scriabine et des études de « mouvements » chez Staud et Stockhausen, notamment. **14h – 15h : JUDITH JÁUREGUI** Concert classique (Récital Judith Jáuregui) Récital Piano Judith Jáuregui — **Œuvres de Beach • Gershwin • Ginastera • Lecuena • Villa-Lobos** Judith Jáuregui est une artiste lumineuse à la personnalité aussi attachante que captivante. Née à Saint-Sébastien, en Espagne, elle a commencé l’étude de la musique dans sa ville natale pour la poursuive à Munich auprès du maître russe Vadim Suchanov. Invitée en tant que soliste aux côtés de chefs et d’orchestres de renom, elle s’est produite à travers le monde. Sa discographie inclut un large répertoire avec des compositeurs de différentes époques. Son dernier album Die romantische Seele, comprenant des œuvres de Robert et Clara Schumann, est sorti en juin 2020. Judith Jáuregui est une artiste Bösendorfer. **16h – 17h : MONSTRES SACRÉS** **Miroirs Etendus (Monstres sacrés)** Musique classique Direction et violon Fiona Monbet Violoncelle Michèle Pierre Piano Romain Louveau Soprano Cyrielle Ndjiki Nya Electronique Othman Louati Miroirs Étendus — Wagner Wesendonck Lieder Wagner Prélude de la Walkyrie Beethoven Triple Concerto La compagnie lilloise Miroirs Étendus revisite brillamment trois pièces majeures du 19ème siècle. D’abord la passion wagnérienne dans les sublimes Wesendonck-Lieder adaptés pour soprano, ensemble sonorisé et électronique par Othman Louati. S’en suivra le grandiose Prélude de la célèbre Walkyrie. Enfin, le Triple Concerto du grand Ludwig, superbe alliage de musique de chambre et de symphonie, ici arrangé et réduit par Dimitri Soudoplatoff pour treize instrumentistes. Beethoven et Wagner comme vous ne les avez jamais entendus ! **18h : FLORIAN NOACK** **Récital**

Concert accessible uniquement sur présentation du billet pour le concert Emerveillement Poétique organisé par l’ONL.

Quatre concerts

Conservatoire de Lille Place du Concert 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T11:00:00 2021-06-20T20:00:00