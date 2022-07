Un midi, un site : Lille de place en place Palais Rihour Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Un midi, un site : Lille de place en place Palais Rihour, 25 octobre 2022 12:30, Lille. Mardi 25 octobre, 12h30 Sur place 6/7€ – gratuit pour les moins de 6 ans – Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Lille +33 (0)359 579 400, https://www.lilletourism.com/visites-thematiques.html

Profitez de votre pause-déjeuner pour enrichir votre connaissance de la ville ou découvrir un lieu emblématique de Lille que vous n’avez jamais eu le temps de visiter. Cette visite vous permettra de découvrir le coeur de la ville de Lille : la Grand’Place chère aux Lillois, et d’en apprendre plus sur les femmes qui la surplombent et les bâtiments qui l’animent. En allant jusqu’à la place du Théâtre, vous comprendrez d’où vient son nom… Palais Rihour Palais Rihour Lille Lille-Centre Nord mardi 25 octobre – 12h30 à 13h15 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille

Détails Heure : 12:30 - 13:15 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais Rihour Adresse Palais Rihour Ville Lille lieuville Palais Rihour Lille Departement Nord

Palais Rihour Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Un midi, un site : Lille de place en place Palais Rihour 2022-10-25 was last modified: by Un midi, un site : Lille de place en place Palais Rihour Palais Rihour 25 octobre 2022 12:30 palais rihour Lille

Lille Nord