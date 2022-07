Street art et architecture à vélo à Saint-Sauveur / Moulins Palais Rihour Lille Catégories d’évènement: Lille

Street art et architecture à vélo à Saint-Sauveur / Moulins Palais Rihour, 25 septembre 2022 15:00, Lille. Dimanche 25 septembre, 15h00 Sur place 13/11 € – gratuit pour les moins de 6 ans – Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Lille https://www.lilletourism.com/street-art-et-architecture-a-velo-saint-sauveur-moulins.html, +33 (0)359 579 400

Une visite insolite pour (re)découvrir la ville Vous aimez l’architecture, l’art urbain et le vélo ? Sur votre deux roues, venez explorer autrement le quartier en compagnie d’un·e guide conférencier·ère et d’un membre du collectif Renart. Vous sillonnerez les rues de Saint-Sauveur et de Moulins à la recherche des graffitis méconnus ou monumentaux qui ponctueront ce parcours. En partenariat avec le collectif Renart. Palais Rihour Palais Rihour Lille Lille-Centre Nord dimanche 25 septembre – 15h00 à 17h00 Guilhem Fouques – DICOM – Ville de Lille

Heure : 15:00 - 17:00

