Petits et grands sont invités par des médiatrices à parcourir la ville à la recherche de détails cachés sur les façades. Cette saison, 3 parcours vous sont proposés en alternance. Le Palais Rihour a eu une histoire bien mouvementée : des incendies, des destructions, des reconstructions. Il n’en reste aujourd’hui qu’une infime partie alors que c’était autrefois un magnifique palais édifié pour le Duc de Bourgogne, Philippe Le Bon. Il recèle tout de même de petits détails savoureux qui méritent le détour. Les trouverez-vous ? Palais Rihour Palais Rihour Lille Lille-Centre Nord vendredi 22 juillet – 10h30 à 11h30 Isabelle Durand – Office de Tourisme

