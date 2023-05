Visite + concert à l’Opéra de Lille « Canciones y pasiones » Opéra de Lille, 17 mai 2023 16:30, Lille.

Visite à deux voix suivie d’un concert : un événement réalisé en partenariat avec l’Opéra de Lille. Mercredi 17 mai, 16h30 1

http://www.opera-lille.fr https://www.lilletourism.com/les-visites-concerts-a-l-opera-de-lille.html

Minutieusement conçu avec la pianiste argentine Bianca Chillemi, ce récital regroupe des mélodies espagnoles et sud-américaines, où se mêlent tout en contraste, les séguédilles de Manuel de Falla (danses espagnoles avec chant accompagnées de guitares et castagnettes) et rythmes chaloupés des bals portenõs, interprétés par le contre-ténor Paul Antoine Bénos-Djian, récemment entendu dans Sémélé.

© JB Cagny