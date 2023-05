Visite + concert à l’Opéra de Lille « L’Italie et la France en apothéoses » Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite + concert à l’Opéra de Lille « L’Italie et la France en apothéoses » Opéra de Lille, 3 mai 2023 16:30, Lille. Visite à deux voix suivie d’un concert : un événement réalisé en partenariat avec l’Opéra de Lille. Mercredi 3 mai, 16h30 1

http://www.opera-lille.fr https://www.lilletourism.com/les-visites-concerts-a-l-opera-de-lille.html Entre l’Italie et la France, fallait-il choisir ? Couperin rend hommage à Corelli et Lully, loin de l’opposition qu’on a voulu créer de part et d’autre des Alpes. Plein d’admiration, il célèbre l’art de ses pairs avec ses « apothéoses et sonades » pour un duo de clavecins dont les solistes du Concert d’Astrée s’empareront pour vous enchanter. Opéra de Lille Place du Théâtre Lille-Centre Lille Nord

info@opera-lille.fr 00 33 3 28 38 40 50 © JB Cagny Détails Heure : 16:30 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Opéra de Lille Lille

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Visite + concert à l’Opéra de Lille « L’Italie et la France en apothéoses » Opéra de Lille 2023-05-03 was last modified: by Visite + concert à l’Opéra de Lille « L’Italie et la France en apothéoses » Opéra de Lille Opéra de Lille 3 mai 2023 16:30 Opéra de Lille Lille

Lille Nord