Visite guidée « Street art et architecture à pied à Wazemmes » Office de Tourisme de Lille, 23 octobre 2022 15:00, Lille. Dimanche 23 octobre, 15h00 Sur place 13/11 € – gratuit pour les moins de 6 ans – Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Lille https://www.lilletourism.com/street-art-et-archi-a-pied-a-wazemmes.html, +33 (0)359 579 400

Une visite insolite pour (re)découvrir la ville Vous aimez l’architecture et l’art urbain ? Déambulez en compagnie d’un·e guide conférencier·ère et d’un·e membre du collectif Renart pour découvrir la ville, à travers des œuvres peintes sur les murs du quartier de Wazemmes par Jiem et Mary, Jade Riviera ou Poes & Jober et bien d’autres. En partenariat avec le Collectif Renart. Office de Tourisme de Lille Place Rihour, Lille Lille Lille-Centre Nord dimanche 23 octobre – 15h00 à 16h30 Julien Sylvestre – Dicom – Ville de Lille

