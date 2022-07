Visite guidée « Lille aux comtesses » Office de Tourisme de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Visite guidée « Lille aux comtesses » Office de Tourisme de Lille, 10 septembre 2022 15:30, Lille. Samedi 10 septembre, 15h30 Sur place 13/11 € / Gratuit pour les moins de 6 ans https://www.lilletourism.com/lille-aux-comtesses.html, 03 59 57 94 00

Une visite incontournable pour (re)découvrir la ville Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes de Flandre. Parcourez l’îlot Comtesse à la recherche des traces laissées par Jeanne et Marguerite et découvrez la vie quotidienne lilloise du XIIIe au XVIIe siècle. Poussez ensuite les portes du musée, ancien hospice fondé en 1237, pour vous plonger dans la vie des soeurs Augustines, au coeur d’un rihce patrimoine bâti. Office de Tourisme de Lille Place Rihour, Lille Lille Lille-Centre Nord samedi 10 septembre – 15h30 à 17h00 Frédéric Legoy – Musée de l’Hospice Comtesse

