JAM SESSION IRLANDAISE MUSICAL Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

JAM SESSION IRLANDAISE MUSICAL, 24 novembre 2022 19:00, Lille. Jeudi 24 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ambiance pub pour cette soirée Irlandaise.

Au programme un choix de différents whiskeys, Guiness mais surtout des musiciens au top pour vous ambiancer toute la soirée ! https://www.facebook.com/events/453210363452179/ MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille 59000 Lille Nord jeudi 24 novembre – 19h00 à 21h00

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu MUSICAL Adresse 59 rue de Flers, 59000 Lille Ville Lille lieuville MUSICAL Lille Departement Nord

MUSICAL Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

JAM SESSION IRLANDAISE MUSICAL 2022-11-24 was last modified: by JAM SESSION IRLANDAISE MUSICAL MUSICAL 24 novembre 2022 19:00 Lille bar-bars MUSICAL Lille

Lille Nord