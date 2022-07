Bicentenaire de Louis Pasteur : la souris égarée de Louis Musée de l’Institut Pasteur Lille Catégories d’évènement: Lille

Bicentenaire de Louis Pasteur : la souris égarée de Louis Musée de l’Institut Pasteur, 8 octobre 2022 10:00, Lille. Samedi 8 octobre, 10h00, 14h00 Sur place Gratuit et sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Lille +33 (0)359 579 400, https://www.lilletourism.com/fete-de-la-science-bicentenaire-de-louis-pasteur-la-souris-egaree-de-louis.html

Louis, un scientifique, a perdu la combinaison de son coffre-fort. Il y avait caché une de ses grandes découvertes. C’est un grand malheur

pour lui ! Au fil des énigmes, en explorant les différentes pièces du musée, aidez-le à retrouver la combinaison de son coffre et découvrez son trésor. Petits et grands, êtesvous prêts ? Il compte sur vous ! Visite organisée dans le cadre du bicentenaire de Louis Pasteur et de la Fête de la Science. Musée de l’Institut Pasteur 1 Rue du Professeur Calmette, 59000 Lille 59000 Lille Lille-Centre Nord samedi 8 octobre – 10h00 à 12h00

