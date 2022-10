L’ancien hôpital Notre-Dame, un lieu de santé dans le Vieux-Lille Musée de l’Hospice Comtesse. Lille Catégories d’évènement: Lille

3 et 18 mars 2023
Gratuit et sur réservation.

Le temps d’une visite, plongez-vous dans l’histoire du musée de l’Hospice Comtesse, ancien hôpital médiéval fondé au 13ème siècle et découvrez la place qu’il occupait alors dans la ville. Aujourd’hui encore, la vie hospitalière reste perceptible dans ses murs, tout comme dans ses collections. Ses différents espaces restituent l’atmosphère d’une maison d’accueil des 16 ème – 18 ème siècles et rappellent que le soin reste une notion présente à toutes les époques. Les traitements et les connaissances qui y étaient mis en œuvre, ont également, au fil des siècles, contribués à l’évolution de la pensée médicale. En partenariat avec le musée de l’Hospice Comtesse. Visites proposées dans le cadre de la thématique « Sciences et santé ». Musée de l’Hospice Comtesse. 32 rue de la Monnaie, 59800 Lille 59043 Lille Vieux-Lille Nord vendredi 3 mars 2023 – 15h00 à 17h00

samedi 18 mars 2023 – 15h00 à 17h00

