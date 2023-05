Un dimanche, un quartier : la Citadelle et son parc Monument aux pigeons – A l’angle de l’avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Un dimanche, un quartier : la Citadelle et son parc Monument aux pigeons – A l’angle de l’avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment, 4 juin 2023 15:00, Lille. Les visites gratuites « un dimanche, un quartier » vous font (re)découvrir une partie de la ville. Dimanche 4 juin, 15h00 1 La Citadelle est édifiée par Vauban au lendemain de la conquête de Lille par Louis XIV. Au fil du temps, le site évolue et fait la part belle à la nature et aux activités de loisirs. Venez découvrir les extérieurs de la Citadelle et en percevoir les divers aménagements, de la Porte Royale jusqu’au Quartier Libre, lieu de vie convivial ouvert à tous. Monument aux pigeons – A l’angle de l’avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment avenue Mathias Delobel, Lille Vauban-Esquermes Lille 59800 Nord Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Monument aux pigeons - A l'angle de l'avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment Adresse avenue Mathias Delobel, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Monument aux pigeons - A l'angle de l'avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment Lille

Monument aux pigeons - A l'angle de l'avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Un dimanche, un quartier : la Citadelle et son parc Monument aux pigeons – A l’angle de l’avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment 2023-06-04 was last modified: by Un dimanche, un quartier : la Citadelle et son parc Monument aux pigeons – A l’angle de l’avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment Monument aux pigeons - A l'angle de l'avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment 4 juin 2023 15:00 Monument aux pigeons - A l'angle de l'avenue Mathias Delobel et avenue du 43ème régiment Lille

Lille Nord