Senteurs, goût et matières autour des Halles de Wazemmes Métro Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Senteurs, goût et matières autour des Halles de Wazemmes Métro Wazemmes, 23 mai 2023 14:30, Lille. Découvrez deux des lieux phares de Wazemmes, les halles et la maison Folie ! Mardi 23 mai, 14h30 1

https://www.lilletourism.com/senteurs-gouts-et-matieres-autour-des-halles-de-wazemmes.html Architectures remarquables du patrimoine lillois, témoins de l’histoire du quartier, mais aussi lieu d’éveil de nos papilles, espace de rencontre et de culture, ce sont autant de spécificités que notre guide malvoyant vous propose d’explorez en sa compagnie. Vous y ferez également des rencontres et éveillerez tous vos sens. Vous êtes prêts ? Métro Wazemmes d’Iéna Lille Wazemmes Lille 59046 Nord Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Métro Wazemmes Adresse d'Iéna Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Métro Wazemmes Lille

Métro Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Senteurs, goût et matières autour des Halles de Wazemmes Métro Wazemmes 2023-05-23 was last modified: by Senteurs, goût et matières autour des Halles de Wazemmes Métro Wazemmes Métro Wazemmes 23 mai 2023 14:30 Métro Wazemmes Lille

Lille Nord