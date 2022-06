Atelier : brode ton archi ! Maison Folie Wazemmes, 23 septembre 2022 14:00, Lille.

Vendredi 23 septembre, 14h00 Sur place Gratuit et sur réservation https://reservations.lille.fr/event/vah-3/2732

Découvrez l’histoire et les spécificités actuelles de la maison Folie Wazemmes par les arts du fil !

Après une visite des lieux et quelques croquis permettant de relever formes et matières, vous apprendrez les différentes étapes d’une broderie et fabriquerez votre coussin brodé « maison Folie ».

En partenariat avec Les Ateliers d’Alouette lulu et la maison Folin de Wazemmes.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille 59000 Lille Wazemmes Nord

03 20 78 20 23 https://maisonsfolie.lille.fr/ D’une filature textile à un lieu citoyen et artistique

La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

vendredi 23 septembre – 14h00 à 16h30

