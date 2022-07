Visites curieuses de la Maison Folie Beaulieu Maison folie Beaulieu, 17 septembre 2022 10:00, Lille.

Samedi 17 septembre, 10h00 Sur place Sur inscription : accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

Une expérience immersive à la découverte de la MFB et de son quotidien de salle de spectacle et de lieu de création artistique.

Une expérience immersive à la découverte de la MFB et de son quotidien de salle de spectacle et de lieu de création artistique.

Un parcours inédit où se conjuguent passé et présent, et où les deux visages architecturaux sont mis en perspectives : la façade construite il y a plus d’un siècle et son extension moderne qui abritent au quotidien des équipes artistiques en mouvement constant et un public en quête de vivant.

Durée : 45 mn, une visite par heure (max. 12 personnes)

Gratuit sur inscription

Maison folie Beaulieu 33 place Beaulieu, Lomme – 59160 Lille 59160 Lille Lomme Nord

Ouverte depuis octobre 2009, la maison Folie Beaulieu de la ville de Lomme propose une riche diversité d’événements culturels (spectacles, concerts, expositions, ateliers…). Autrefois salle des fêtes du quartier de la Délivrance, le bâtiment contient aujourd’hui un espace de spectacle, un studio de musiques amplifiées, une salle d’exposition, un bar ainsi qu’une salle de convivialité. Cette structure représente un lieu privilégié d’accueil et de rencontre pour les artistes et le public. La maison Folie de Lomme est une invitation à rêver, découvrir et voyager…

samedi 17 septembre – 10h00 à 16h00

Maison Folie Beaulieu ©Beaulieu