Boutique éphémère Collectif Renart Lille Loos, 30 novembre 2023, Loos.

Boutique éphémère Collectif Renart 1 décembre 2023 – 14 janvier 2024 Lille à partir de 10€

Des cadeaux de Noël made in Lille

Les amateurs d’art seront ravis de (se) faire plaisir en parcourant la boutique en ligne du Collectif Renart. Ils y retrouveront des œuvres signées de leurs artistes préférés à offrir ou à s’offrir à prix tout à fait abordable, à partir de 10€ !

Plein d’idées cadeaux, accessibles à tous et qui ont la particularité d’être made-in-Lille, à l’heure ou le consommer-local devient une responsabilité essentielle pour tous.

De la carte postale à la maquette de train, en passant par les sérigraphies, reproductions encadrées ou encore bombes personnalisées par les artistes : ce ne sont plus de 100 articles qui sont mis en vente en cette fin d’année. Elles sont toutes le fruit de la créativité des artistes phares du Collectif Renart :

Pi80 – IPNSONE – Lady Alézia – SamiOne – Atomic – DanyBoy – Logick

Les retardataires pourront également se procurer sur l’e-shop les dernières pièces de l’édition limitée de T-shirt, hoodies et sweatshirts, réalisés à l’occasion de la 10e édition de la BIAM, en mai dernier.

Attention, si les commandes se font bien en ligne, il n’existe pas de module de paiement sur le site, ni d’option de livraison. Les articles seront à retirer directement au local du Collectif Renart, au 58 rue du Faubourg des Postes aux horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi, de 14h à 19h.

« L’occasion pour l’équipe de l’association et les artistes membres du Collectif Renart, de prendre le temps de rencontrer le public qui suit nos actions et d’échanger. La convivialité et la proximité sont des valeurs fortes au sein du Collectif que nous mettons à point d’honneur à entretenir ! », explique Julien Prouveur, Directeur de l’association.

Boutique en ligne éphémère du Collectif Renart

Disponible sur https://collectif-renart.com/boutique/

Tarifs : à partir de 10€ – en click & collect retrait au local du Collectif Renart, Lille sud.

Lille 58 rue du Faubourg des Postes Loos 59120 Lille Sud Nord Hauts-de-France

