B.I.A.M Festival Art Mural – 10 ANS Lundi 17 avril, 11h00 Lille Gratuit

C’est l’histoire d’une bande de copains qui à réussi à monter l’un des plus grand festival d’Art Mural en France, avec plus de 100 fresques réalisées à travers la région des Hauts-de-France.

Pignon sur rue aujourd’hui, le Collectif reste fidèle à sa valeur racine : faciliter l’accès à l’Art pour toutes et tous, par toutes et tous.

Et c’est une promesse que les Renarts et leurs 60 Artistes invités vont remplir en proposant avec ce festival un véritable musée de l’Art Urbain, en plein air et gratuit.

Pour respecter la tradition, le Collectif prévoit pendant ces 2 mois des ateliers publics, des visites guidées, des jams graffiti, des projections, des résidences …

On retrouvera également 2 expositions, « Back to Biam’s » à la Maison Folie de Wazemmes et « Repeindre l’Histoire » au Palais des Beaux-Arts.

Sur les murs des villes de 11 communes de la région, à travers le Denaisis et la Métropole Lilloise, des peintures monumentales viendront se dresser, et faire de ces murs, des murs porteurs … d’espoir.

Le festival est présent dans 11 villes de la région

