L’ Académie de Lille recrute des enseignants contractuels Lille Lomme, 30 janvier 2024, Lomme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T14:00:00+01:00 – 2024-01-30T16:30:00+01:00

Chaque année, Le Rectorat de Lille recrute des professeurs non titulaires (contractuels) pour occuper les postes vacants ou réaliser des remplacements dans les établissements publics du second degré de l’Académie (collèges, lycées généraux, lycées technologiques et lycées professionnels).

Ces enseignants sans concours, sont recrutés sous forme de CDD pour une année scolaire ou moins, à temps plein ou à temps partiel.

Les professeurs contractuels exercent des fonctions d’enseignement, d’éducation (CPE) ou de Psychologue de l’Education Nationale.

Ces emplois présentent l’avantage de permettre d’expérimenter le métier, avant d’entreprendre la préparation des concours.

Diplômes :BAC+3 requis pour les matières générales

CAP/BEP/BAC PRO pour les matières techniques

Réunion d’information:

Présentation des conditions, des missions, le cadre professionnel du métier d’enseignant ainsi que la procédure pour candidater.

Prévoir votre CV +lettre de motivation +copie des diplômes

Lille 59000 Lille Lomme Nord Hauts-de-France

