Balade naturaliste : la double vie des libellules Lille Lomme Catégories d’Évènement: Lomme

Nord

Balade naturaliste : la double vie des libellules Lille, 14 juin 2023, Lomme. Balade naturaliste : la double vie des libellules Mercredi 14 juin, 14h30 Lille Gratuit Fortement liées aux milieux humides, les libellules y passent une partie de leur vie.

Au travers d’une animation mêlant activités ludiques, scientifiques, sensibles et sensorielles, venez découvrir leur surprenant cycle de vie.

Une bonne occasion de se plonger dans la mare pour observer les libellules et les frêles demoiselles, ces insectes aux couleurs chatoyantes.

Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

A partir de 6 ans

Rendez-vous : 14h30 à 16h30

Lieu : 12 Rue du Château d’Isenghien, 59160 Lille Lille 12 Rue du Château d’Isenghien Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 85 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:30:00+02:00

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:30:00+02:00 Claire Poitout

