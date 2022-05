Jeudi 19 novembre, à 18h – Webinaire “Solitude des aidants : quels accompagnements ?”, proposé par Harmonie Mutuelle Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Jeudi 19 novembre, à 18h – Webinaire “Solitude des aidants : quels accompagnements ?”, proposé par Harmonie Mutuelle Lille, 19 novembre 2020 18:00, Lille. Jeudi 19 novembre 2020, 18h00 Sur place Gratuit https://www.agora-mutualiste.fr/home/2058/rencontre/10266 Ce jeudi 19 novembre, à 18h, Harmonie Mutuelle vous propose un webinaire sur le thème “Solitude des aidants : quels accompagnements ?”. Gratuit et accessible à tous. Handicap, maladie, dépendance… En France, près de 11 millions de personnes que l’on appelle « aidants familiaux » apportent une aide régulière à un proche en raison d’une perte d’autonomie ou d’une dépendance. L’aidant qui prend en charge ce soutien vit un engagement intense, avec un équilibre souvent difficile à trouver entre vie personnelle et vie professionnelle et parfois aussi une altération de son propre état de santé. Qu’elles le fassent par amour ou par devoir, deux personnes sur trois déclarent avoir régulièrement besoin de souffler. Pour aborder ce sujet, Harmonie Mutuelle – 1ère mutuelle santé de France, organise, jeudi 19 novembre, à 18h, un webinaire intitulé « Solitude des aidants : quels accompagnements ? Basée sur le récit du livre de Gaby Bonnand et Etienne Caniard – « Santé, je veux qu’on m’écoute », qui traite notamment de la solitude des aidants, cette conférence interactive permettra à chacun de partager expériences et témoignages sur le sujet. > Evénement gratuit, accessible à tous, inscriptions en ligne : https://www.agora-mutualiste.fr/home/2058/rencontre/10266 Lille Lille Lille Lille-Centre Nord jeudi 19 novembre 2020 – 18h00 à 19h00

