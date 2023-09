Partageons un moment de convivialité autour d’une coupe de Champagne ! Lille – Lille Grand Palais Lille, 28 septembre 2023, Lille.

Partageons un moment de convivialité autour d’une coupe de Champagne ! 28 et 29 septembre Lille – Lille Grand Palais

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre stand pour une expérience unique en son genre. Découvrez le parfait accord entre l’excellence de l’assurance dédiée aux entreprises et le raffinement du champagne.

Plongez dans une atmosphère élégante et détendue, où le monde de l’assurance se marie harmonieusement avec le monde du champagne. Cette dégustation est une occasion idéale pour échanger des idées, établir des contacts et découvrir comment nous pouvons protéger et soutenir votre entreprise.

Rejoignez-nous pour cette expérience unique lors du salon des CSE de Lille, et laissez-nous vous montrer comment notre expertise en assurance peut être aussi raffinée et mémorable que le champagne que nous servons. Venez trinquer à la réussite de votre entreprise avec nous !

Lille – Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T11:30:00+02:00 – 2023-09-28T14:00:00+02:00

2023-09-29T11:30:00+02:00 – 2023-09-29T14:00:00+02:00

Servyr