Tania Dutel – Les Autres (Tournée) LILLE GRAND PALAIS. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

COMEDIE DE TOURS(PLATESV-D-2021-003486 /003487) en accord avec TCHOLELE PRODUCTIONS présente ce spectacle. tout public (à partir de 16 ans)durée : 1H20avec Tania Dutel Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres.Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée. T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile ? Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi jambes » ? Et enfin on parle des implants capillaires ?Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle.N° téléphone accès PMR : 02 47 66 68 81 Tania Dutel

LILLE GRAND PALAIS LILLE 1 Boulevard des Cités Unies 59000

