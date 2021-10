CONNECT LILLE 2021, L’EVENEMENT DE CEUX QUI CONSTRUISENT LE FUTUR DU RETAIL Lille, 23 novembre 2021 08:30, Lille.

Mardi 23 novembre, 08h30 Sur place inscription https://www.connectlille.fr/

Les acteurs clés du retail, click&mortar comme pure players, se réunissent à Lille le 23 novembre Lille pour une journée exceptionnelle de débats et d’échanges.

Connect Lille 2021, l’événement retail incontournable du Nord de la France organisé par Diamart Connect, réunira le 23 novembre 2021 à la Cité des Échanges à Lille, les dirigeants des enseignes et du e-commerce pour échanger sur les dernières tendances du retail et les impacts de sa transformation digitale.

Plus de 400 participants, parmi lesquels les dirigeants d’entreprises les plus influents de leur secteur et les acteurs technologiques les plus innovants, se retrouveront autour de thématiques centrales en 2021 telles que les nouveaux rôles du magasin, les nouvelles attentes des consommateurs ou encore l’hyper-croissance du e-commerce.

Des Speakers de premier plan

Transformation digitale, innovation, digitalisation des ventes, RSE, expérience client : les tendances et les mutations technologiques seront discutées lors de conférences et de tables rondes animées par des acteurs emblématiques. Monoprix/Franprix, Beaumanoir, Celio, La Redoute, Respire, Gorillas, Back Market ou encore Zalando apporteront leurs témoignages et expertises sur les besoins du Retail de demain et les solutions qu’apportent les innovations technologiques.

Michel-Édouard Leclerc clôturera Connect Lille 2021 avec une Keynote exceptionnelle, avant de récompenser les meilleures startups retail tech de l’année.

mardi 23 novembre – 08h30 à 18h00