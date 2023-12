Parcours d’appropriation du logement par les locataires Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Fin : 2024-01-15T14:00:00+01:00 – 2024-01-15T16:00:00+01:00 Parcours d’appropriation du logement par les locataires Les Compagnons Bâtisseurs Haut de France et AMELIO proposent une série d’ateliers pratiques pour apprendre quelques gestes de base afin de réaliser soi-même quelques petits travaux d’amélioration de son logement. et d’ailleurs.

Animé par les Compagnons Bâtisseurs Haut de France. → Lundi 15 janvier 2024 de 14h à 16h : Connaître la nature des supports des murs → Lundi 12 février 2024 de 14h à 16h : Préparer un support avant d’intervenir

→ Lundi 11 mars 2024 de 14h à 16h : Réaliser un enduit de lissage

Ces ateliers auront lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée suite à votre inscription.

Inscription préalable par email : p.leruste@compagnonsbatisseurs.eu

Ces ateliers auront lieu dans un local à Lille dont l'adresse vous sera communiquée suite à votre inscription.

