Baptêmes de plongée Lille

Baptêmes de plongée
9 – 30 janvier 2024
Lille

Début : 2024-01-09T20:30:00+01:00 – 2024-01-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00 Vous souhaitez passer votre Niveau 1 de plongée sous-marine. Venez d’abord faire un baptême. Nous sommes à la piscine Marx Dormoy à Lille.

Les baptêmes, gratuits, se déroulent les mardis et jeudis.

Lille
Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

