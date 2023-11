Rencontres Excellence Québec à Lille Lille Lille, 12 décembre 2023, Lille.

Rencontres Excellence Québec à Lille Mardi 12 décembre, 10h00 Lille Événement sur invitation

La Région Hauts-de-France et la Délégation générale du Québec à Paris organisent les Rencontres Excellence Québec : relever ensemble le défi de la transition écologique et énergétique, le 12 décembre prochain à Lille.

Cet événement offrira une occasion de découvrir des solutions innovantes de 5 entreprises québécoises auprès de décideurs publics et privés français œuvrant au développement de leur territoire.

La Région et la Délégation générale du Québec à Paris ont signé une première feuille de route pour la période 2022-2027 confirmant leur volonté d’accroître leurs collaborations.

Lille Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T10:00:00+01:00 – 2023-12-12T14:00:00+01:00

2023-12-12T10:00:00+01:00 – 2023-12-12T14:00:00+01:00

transition écologique Excellence Québec