Semaine de l’éducation populaire Lille Lille, 10 décembre 2023, Lille.

Semaine de l’éducation populaire 11 – 16 décembre Lille Gratuit – sur inscription en fonction des événements

Culture, sport, santé, citoyenneté, environnement, promotion des droits de l’Homme… Nous vous donnons rendez-vous du 11 au 16 décembre pour profiter d’ateliers, débats, spectacles, jeux, expositions autour de ces thèmes.

Lundi 11 décembre

Promouvoir et protéger les droits de l’Homme

Evénement

Au lendemain de la journée des droits de l’Homme célébrant la Déclaration universelle des droits de l’Homme, des associations engagées dans l’éducation aux droits vous proposent d’échanger sur l’importance de la défense et la protection des droits de l’Homme.

Égalité des chances, apprentissage tout au long de la vie, inclusion sociale, équilibre vie professionnelle et vie privée… où en sont les droits sociaux en Europe ? Interphaz Europe Direct conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes pour construire en commun nos territoires. Labélisée Europe Direct depuis 2018, l’association encourage le débat sur les politiques de l’Union Européenne.

Élément fondamental des modalités d’intervention d’Amnesty International, l’Éducation aux droits humains a pour objectif d’éveiller les consciences et de clarifier des notions clés autour des droits humains. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour participer à construire une société plus respectueuse des droits humains, Amnesty International accompagne chaque personne qui souhaite mieux comprendre et connaître les droits fondamentaux, les siens comme ceux des autres.

La Ligue des droits de l’Homme regroupe les femmes et les hommes de tous horizons et toutes conditions, qui choisissent librement de s’associer afin de réfléchir, discuter, agir pour la défense des droits et libertés, de toutes et de tous. Elle fait appel à tous les démocrates pour combattre l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination, toutes violences à l’encontre de quiconque et pour défendre la laïcité et la liberté en général.

A La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) / Fives

17h30-20h30

Gratuit visite libre

Mardi 12 décembre

Devenir acteur de sa santé

Forum – ateliers

L’Espace Santé du Faubourg de Béthune vous invite à participer à une journée dédiée à la santé à la Maison de Quartier du Faubourg de Béthune, avec différents partenaires dont le Planning Familial du Nord.

Un groupe d’habitants du quartier mobilisé sur l’accès aux droits et aux soins vous propose de venir à leur rencontre afin de vous partager leur expérience et vous proposer des ateliers nutrition, activité physique et bien être.

Maison de Quartier du Faubourg de Béthune Maison de quartier de Wazemmes

14h – 17h

Gratuit – visite libre

—-

Spectacle théâtral « la grosse conférence : parcours de lutte d’une ancienne obèse »

Venez assister à une « conférence gesticulée » à la Maison de Quartier de Wazemmes.

Envie de connaître des recettes du bonheur et de l’acceptation de soi ? Clémentine est prête à vous livrer la sienne ! Avec humour et sensibilité, elle raconte lors de ce spectacle son quotidien en tant qu’obèse et ses luttes contre les injonctions à la santé ou à la féminité.

Maison de quartier de Wazemmes

19h-20h30

Gratuit – inscriptions :

sur place à l’accueil de la Maison de Quartier de Wazemmes

par e-mail : accueil@maisondequartierdewazemmes.info

par téléphone : 03.20.54.60.80

Mercredi 13 décembre

F avoriser les pratiques sportives et culturelles

Atelier anglais – plan anglais

La bibliothèque en Version Originale

Tout l’anglais est à portée de main à la bibliothèque municipale de Lille ! Confortablement installés à proximité des rayonnages de livres et DVD en anglais, votre bibliothécaire vous propose des extraits de lecture de films ou série à voir absolument en VO et des conseils pour progresser dans notre pratique de l’anglais, quel que soit votre niveau.

Ouvert à tous, à partir de 16 ans, autour d’un café américain ou d’un thé anglais !

Le petit + : venez en famille, vos plus jeunes profiteront de l’espace jeunesse de la médiathèque

Bibliothèque Jean Lévy / Centre

15h30-16h30

Activités sportives

Les Francas du Nord organise deux activités sportives favorisant l’apprentissage entre pairs, le dépassement de soi, l’apprentissage par le jeu.

Un parcours Athlétisme réservé aux enfants de 3 à 6 ans : 10h30 – 11h30

Une initiation au badminton en direction des 10/16 ans : 14h30-16h

Salle Jean Calin / Lille Sud

Gratuit – sur inscription : secretariat@francas59.fr, 03 20 60 65 25

Le LUC (Lille Université Club) vous invite à découvrir ses activités en ouvrant ses créneaux de pratique sportive et culturelle à destination des enfants.

6-12 ans Rugby 15h-16h

6-12 ans foot 16h30-17h30

6-12 ans Tennis 15h30-16h30

4-6 ans Tennis 15h30-16h30

Enfant ou famille : Théâtre 14h45-15h45

Théâtre 14h45-15h45 (Enfant ou famille)

LUC (Complexe José Savoye) / Moulins

Gratuit – sur inscription : https://forms.gle/pnp8u4HbSGCFB3sT6

_Plus de renseignements : contact@luc.asso.fr , 03 20 58 9_1 91

Jeudi 14 décembre 2023

Apéro-concert autour de l’école de l’oralité du Tire-Laine « tous au tire laine »

de 19h à 22h à la Compagnie du Tire-Laine, 50 rue de Thumesnil Lille. Entrée gratuite pour les adhérent(e)s, adhésion annuelle : 5 € pour l’accès à tous les événements du Tire-Laine dans l’année. Bar et petite restauration sur place. Pour plus d’informations sur l’école de l’oralité : https://www.tire-laine.com/page-102-0-0.html

Jeudi 14 décembre

Aborder collectivement les problématiques écologiques

Atelier collectif

Le centre social la Busette vous invite à venir découvrir son jardin partagé lors d’un moment convivial où une dégustation et un atelier autour des produits du jardin vous seront proposés.

Visite du jardin :

Départ des visites : 14h30, 15h30, 16h30

Ateliers de 14h 16h30

-Dégustation de kéfir et tarte au potiron

-Atelier repiquage / plantation (en fonction des boutures au jardin). Les visiteurs repartiront avec leurs boutures.

-Atelier construction d’oyas (les oyas resteront sur place pour l’arrosage du jardin)

-Atelier observation des insectes et animaux présents dans un jardin

Vente de bouture et d’aromates (en fonction des plantes présentes au jardin) dans le cadre de l’autofinancement de l’action

Centre social La Busette / Centre

14h – 17h

Gratuit – visite libre

Atelier de lecture collective

Venez vivre une séance de lecture par arpentage, une méthode de lecture collective d’un même livre. L’arpentage est un outil emblématique de l’éducation populaire. Il permet de se saisir d’ouvrages, en se partageant la lecture, et de se l’approprier collectivement, en s’appuyant sur la compréhension de chacun, et les éclairages des autres.

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) vous propose une lecture du roman « Ecotopia », classique de la littérature écologique, une utopie écrite en 1975. On y découvre l’économie et la société de ce pays insolite, dans tous ses détails, via une fine observation sociologique du personnage principal. C’est également l’histoire d’une rencontre, de la métamorphose d’un homme et une histoire d’amour.

Public 14 ans et plus

Centre de Documentation de la MRES / Fives

18h30 – 22h

Gratuit – sur inscription : z.lepilleur@mres-asso.fr – 07 49 27 10 32

Vendredi 15 décembre

Construire sa citoyenneté

Activité jeux de société

L’association L’établi en partenariat avec l’URHAJ Hauts-de-France (Union régionale pour l’habitat des jeunes) et Interphaz Europe Direct vous invitent pour une soirée jeux de société autour de la citoyenneté.

Venez apprendre et débattre de différents sujets autour de la citoyenneté, autour de jeux de société revisités tels qu’un Jenga citoyen, un jeu de l’Oie sur les institutions publiques françaises, une frise chronologique en lien avec l’Union européenne, etc.

A partir de 14 ans

Hall du Bazaar St So / Centre

17h30 – 20h

Gratuit – visite libre

Atelier Graines de Philo

Les Francas du Nord valorisent la pratique de la philo pour aborder la citoyenneté en centres de loisirs.

Graines de philo est une démarche de discussion à visée philosophique pour favoriser une éducation qui permette de comprendre, d’agir sur le monde et de vivre ensemble de manière intelligente et apaisée.

En utilisant un jeu comme support, les participants auront la possibilité de s’exprimer et débattre sur des sujets qui les touchent.

10 – 15 ans

Espace de Vie Sociale / Lille Sud

17h – 18h30

sur inscription, contact : secretariat@francas59.fr – 03 20 60 65 25

Samedi 16 décembre – Temps de clôture à l’Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel

10h30 : vernissage d’une exposition sur l’éducation populaire

Qu’est-ce que l’éducation populaire ? D’où vient cette notion et comment se traduit-elle dans la vie quotidienne à Lille ?

La Ville de Lille et les associations du réseau d’éducation populaire vous invitent à venir découvrir une exposition dédiée à l’éducation populaire au travers d’explications historiques, de témoignages et de restitutions.

Des animations seront proposées et des associations seront présentes pour échanger avec vous.

11h30 : conférence de synthèse de la semaine de l’éducation populaire par l’Université Populaire de Lille

12h30 : mot de clôture et cocktail

L’exposition sera visible jusqu’au 22 décembre 2023

Lille Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@maisondequartierdewazemmes.info »}, {« link »: « mailto:secretariat@francas59.fr »}, {« link »: « https://forms.gle/pnp8u4HbSGCFB3sT6 »}, {« link »: « mailto:contact@luc.asso.fr »}, {« link »: « https://www.tire-laine.com/page-102-0-0.html »}, {« link »: « mailto:z.lepilleur@mres-asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T00:00:00+01:00 – 2023-12-11T23:59:00+01:00

2023-12-16T00:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00