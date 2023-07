Block Party Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Block Party Lille Lille, 2 août 2023, Lille. Block Party Mercredi 2 août, 10h00 Lille Sur inscription Dans le cadre des block Party Terre de jeux durant cette période estivale, LMTT et le Lille Basket Club organisent des tournois de basket 3×3 par catégorie avec des récompenses à la clé.

Possibilités d’inscrire 4 joueurs (3+1) Précisez votre nom d’équipe. Lille Plaine des Vachers Lille Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « florian@lmtt.fr »}] 1 Plaine des Vachers

2 Parc du Grand Sud

3 Cimetière du Sud

4 Jardin des plantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lille Adresse Plaine des Vachers Ville Lille Departement Nord Age min 12 Age max 17 Lieu Ville Lille Lille

Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/