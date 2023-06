L’Origine des Mondes Lille Lille, 29 mai 2023, Lille.

L’Origine des Mondes 29 mai – 4 juin Lille Entrée libre, participation bienvenue !

Quelques infos sur l’Origine des Mondes :

L’Origine des Mondes est un festival littéraire Nomade et participatif qui aura lieu du 12 au 18 juin 2023 dans les quartiers sud de Lille. Il a été fondé par la romancière Samira El Ayachi dans l’idée de faire venir la littérature dans les quartiers, de créer la rencontre et de renouer avec les imaginaires.

Durant une semaine, nous mêlerons rencontres avec des auteur.rice.s, ateliers, concerts, musique, performances et plus encore , pour nous retrouver autour de la thématique « Respirer, Résister, Créer en temps de crise … ».

La particularité du festival est qu’il est pensé pour et par les partenaires sociaux, éducatifs et culturels du territoire. Nous nous réunissons depuis juillet 2022 en comité pour décider ensemble des thèmes à aborder, de la forme des rencontres, des publics à toucher mais aussi de la programmation.

Une programmation ambitieuse et généreuse :

Cette année encore, de prestigieux.ses invité.e.s seront présent.e.s, parmi lesquel.le.s : Mohamed Mbougar Sarr (prix Goncourt 2021), Alain Mabanckou, Hyam Yared, Nasim Marashi (Iran), Maud Ventura, Coline Pierré, Fatima Ouassak, Rachid Benzine, …

Un festival nomade, ça se passe où ?

Durant la semaine, nous nous baladerons à travers les quartiers sud de Lille : rue des postes, au hammam Le Kechmara, dans les médiathèques de Lille Sud et du Faubourg de Béthune, à La Fabrique du Sud ou encore au collège Miriam Makéba. Puis nous nous retrouverons à la Maison Folie-Moulins pour le weekend.

Lecteur.rice ou non, venez participer à une semaine de rencontres littéraires, de lectures et de soirées en musique avec des auteur.rice.s. On vous attend avec impatience et on vous promet de l’ambiance !

Pour réserver des places durant le festival et, pourquoi pas, nous faire un don :

C’est ici =>> www.helloasso.com/associations/mademoiselle-s <<=

Pour nous suivre :

Instagram : www.instagram.com/loriginedesmondes

Facebook : www.facebook.com/loriginedesmondes

Site : loriginedesmondes.com

PROGRAMMATION :

LUNDI 12 JUIN

>>>19H30 (ouverture à 19H) : soirée de lancement – La vie quand même

En partenariat avec le hammam Kechmara

AVEC HYAM YARED (LIBAN) & NASIM MARASHI (IRAN)

Traduction en direct par Maryam Darcy

Autour de « Implosions » de Hyam Yared (ed° des Equateurs, 2021) & « L’automne est la dernière saison » de Nasim Marashi (ed° Zulma, 2014, trad. 2023)

+ LECTURE DE GILLES DEFACQUE « Créer, c’est résister »

>>>21H : OUVERTURE PAR LA CHANTEUSE GHALIA BENALI

ACCÈS

Le Kechmara & La Mamounia, 165 rue des Postes, 59000 Lille

Métro : Wazemmes

Station V’lille : Métro Wazemmes

MARDI 13 JUIN

>>>12H : CRÉER UN IMAGINAIRE COMMUN ET INCLUSIF AUTOUR DE L’ÉCOLOGIE ?

AVEC FATIMA OUASSAK – CHEZ L’HABITANT (Chez Abir & Saiffedine)

Autour de « La puissance des mères » (ed° Points, 2020) et « Pour une écologie pirate » (ed° La Découverte, 2023)

ACCÈS

Chez l’habitant. AC Réservation et informations à contact.mademoiselle.asso@gmail.com avec en objet « réservation pour [l’évènement pour lequel vous réservez] «

>>>15H-17H : RONDE DE PAROLES : NOS PREMIÈRES RÉSISTANCES

avec l’association Fame, le Centre social l’Arbrisseau, Passer’elles, la Médiathèque de Lille Sud et les habitant.e.s de Lille Sud

CONVERSATION & RENCONTRE LITTÉRAIRE OUVERTE À TOU·TE·S, menées par Mademoiselle S. en présence de SOULEYMANE DIAMANKA (poésie, « De la plume et de l’épée », ed° Points, 2023)

ACCÈS

La Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie, 59000 Lille

Métro : Porte des Postes

Station V’lille : Place de la Garonne

>>>19H30 (OUVERTURE A 19H) : VOYAGE AU BOUT DE L’ENFANCE

AVEC RACHID BENZINE

Autour de « Voyage au bout de l’enfance » (ed° Points, 2023) & « Lettres à Nour » (ed° Seuil, 2017)

ACCÈS

Auditorium du Collège Miriam Makéba · 239 Rue d’Arras, 59000 Lille

Métro : Porte d’Arras ou Porte des Postes

Station V’lille : Porte d’Arras / Place de la Garonne

MERCREDI 14 JUIN

>>>16H : « LES AVENTURES DE MADAME MYGALOTE OU L’ILE BLEUE DU SOMMEIL »

à partir de 7ans – traduction en langue des signes

DE ET PAR GILLES DEFACQUE (poète et clown)

ACCÈS

Médiathèque de Lille Sud, 11 rue de l’Asie, 59000 Lille

Métro : Porte des Postes

Station V’lille : Place de la Garonne

JEUDI 15 JUIN

>>>12H : ÉVÉNEMENT ! UN GONCOURT CHEZ VOUS !

DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT AVEC MOHAMED MBOUGAR SARR – GONCOURT 2021

>>>19h30 : FAUBOURG MON AMOUR

Rencontre présentée par l’association Perspectives

RENCONTRE AVEC MAUD VENTURA & ANAÏS SCHENKÉ

Autour de « Mon mari » de Maud Ventura (ed° L’iconoclaste,2021) & « Fragments : rassembler les coeurs brisés » d’Anaïs Schenké (ed° Les Insolentes, 2023).

ACCÈS

Médiathèque du Faubourg de Béthune, 6 bis bd de Metz, Sq. Frédéric Chopin, 59000 Lille

Métro : Porte des Postes, Montebello

Station V’lille : Montebello

WEEK END À LA MAISON FOLIE MOULINS !

ACCÈS

Maison Folie Moulins, 47 Rue d’Arras, 59000 Lille

Métro: Porte d’Arras

Station V’lille : Porte d’Arras

VENDREDI 16 JUIN : HÉRITAGES : INSPIRATIONS & RÉSISTANCES DES MONDES ARABES

>>>19H 30 : « SUR LES PAS DE KATEB YACINE »

TEXTE ET LECTURE DE MOHAMED KACIMI AVEC LA PARTICIPATION DE MARJORIE NAKACHE

>>>21H : HOMMAGE À OUM KALTHOUM

AVEC NADIA HATHROUBI-SAFSAF (textes) & CHADIA LOUESLATI (illustrations) en compagnie de Kamal Lmimouni au Oud

dessin en direct

Autour de leur roman graphique « Oum Kalthoum : naissance d’une diva » ( éd° JC Lattès, 2023)

DRESS CODE : on vous offre un pot si vous venez habillé.e.s de vos plus belles tenues orientales

>>>22H : ARABIC DANCEFLOOR – DJ SET ELECTRO ORIENTAL par MEHMET A. aux platines !

SAMEDI 17 JUIN

TOUTE LA JOURNÉE – DIFFUSION DE COURTS MÉTRAGES PROGRAMMÉS PAR MINES DE RIEN

>>>16H : LES HOMMES SONT DES RIDEAUX

CONVERSATION AVEC DES FEMMES ORDINAIRES SUR LE THÈME DE L’AMOUR PAR SAMIRA EL AYACHI AVEC KAMAL LMIMOUNI (OUD)

>>>17H15 : LUTTER, LUTTER ET INVENTER DES FINS HEUREUSES…

AVEC FABIENNE LAURET (ROMAN GRAPHIQUE) & COLINE PIERRÉ (POÉSIE – ESSAI)

Autour de « Une féministe révolutionnaire à l’atelier – L’envers de Renault-Flins » (ed° La boîte à bulles, 2022) de Fabienne Lauret & « Grammaire Amoureuse » (ed° Iconoclaste, 2023), et « Éloge des fins heureuses » (ed° Daronnes, 2018) de Coline Pierré

>>>18H30 : ÉVÉNEMENT ! ÉCRIRE DANS LE BATTEMENT DU MONDE

AVEC ALAIN MABANCKOU & LECTURES DE SOLO GOMEZ

>>>19H30 : ENJAILLEMENT DANSE AFRO-URBAINE AVEC JEANNINE & WAKAWAKA DANCE ACADEMY

(école de danse afro-urbaine à Lille ! )

>>>20H : SUPER CONCERT : ETHNOPHONICS !

DIMANCHE 17 JUIN

>>>11h & 15h30 : RESPIRER C’EST RÉSISTER

Petit Dej’ + ATELIER CORPS / ÉTYMOLOGIE / RESPIRATION AVEC THIERRY DUIRAT, DANSEUR & AUTEUR DE “HISTOIRE DE MOTS EN BD” (2020, ED. LAROUSSE)

>>>11H40 : PARTIR / EMBRASSER LE LOINTAIN

CONVERSATION avec CATHERINE POULAIN & VOLODIA PETROPAVLOVSKY

>>>15H : «T’AS PAS UNE GUEULE À FOIE GRAS»

PROJECTION CINE-DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN ECHANGE AVEC L’EQUIPE DU FILM

UN FILM DE NADIA BOUFERKAS & SIDONIE HADOUX (52 MIN, TRIBU DOCUMENTAIRES)

>>>16h30 : LECTURES AU JARDIN PAR LESAUTEUR·ICE·S DES HAUTS-DE-FRANCE

AVEC CECILE RICHARD, LAW, JEAN-MARC FLAHAUT, MC METIS, DOMINIQUE QUELEN & SAMIRA EL AYACHI

EN COMPAGNIE DE MALIK BERKI (MUSIQUE)

>>>18H : ÉVÉNEMENT ! SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC HK (DES SALTIMBANKS)

ECRIRE, CHANTER UN MONDE MEILLEUR ?

CONVERSATION AVEC KADDOUR HADADI, SUIVI D’UN SET DE CHANSONS LIVES

Autour de ses livres édités chez Riveneuve « Néapolis » 2014, « Sans haine, sans arme, sans violence » (2020), « Le coeur à l’outrage » (2017)

Design & Illustration

Studio ACETONE

www.acetone-graphik.com

Illustration. Nicolas Galkowsk