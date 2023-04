La pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

La pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) Lille, 13 mai 2023, Lille. La pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) Samedi 13 mai, 09h30 Lille Atelier gratuit sur inscription La pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez les différents systèmes de ventilation existants et apprenez à installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Animé par le GRAAL → Samedi 13 mai 2023 de 9h30 à 13h Cet atelier pratique a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription

2023-05-13T09:30:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

