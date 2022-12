La plomberie au quotidien Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La plomberie au quotidien Lille, 14 janvier 2023, Lille. La plomberie au quotidien Samedi 14 janvier 2023, 09h30 Lille

Atelier gratuit / Inscription préalable obligatoire

Apprenez à identifier les fuites d’eau, à réaliser de petites réparations et à installer une chasse d’eau. handicap moteur mi Lille Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription. Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

03 59 00 03 59 https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr La plomberie au quotidien Animé par un professionnel qualifié, cet atelier pratique vous permet, en vous exerçant sur des équipements non raccordés, d’apprendre à identifier les fuites d’eau, à réaliser de petites réparations et à installer une chasse d’eau.

→ Samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 13h

Cet atelier pratique a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription auprès de la Maison de l’Habitat Durable.

Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T09:30:00+01:00

2023-01-14T13:00:00+01:00 AMELIO

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lille Adresse Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l'adresse vous sera communiquée à l'inscription. Lille-Centre Ville Lille lieuville Lille Lille Departement Nord

Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

La plomberie au quotidien Lille 2023-01-14 was last modified: by La plomberie au quotidien Lille Lille 14 janvier 2023 lille Lille Lille

Lille Nord