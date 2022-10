Visite de la Résidence LMH Rives de la Haute-Deûle LILLE Lille Catégories d’évènement: Lille

Visite de la résidence LMH Rives de la Haute-Deûle avec l’architecte fondatrice de l’agence COLDEFY dans le cadre des Journées de l’Architecture LILLE 165 avenue de bretagne Bois-Blancs Lille 59000 Nord Hauts-de-France Comment aborder aujourd’hui la construction de logements sociaux au coeur d’un EcoQuartier particulièrement exigeant en terme de certifications Bas Carbone, de qualité et de confort des logements, de mixité sociale et fonctionnelle ? Isabel Van Haute, architecte fondatrice de l’agence Coldefy vous guide pour une visite passionnante au coeur des enjeux architecturaux de la construction de logements aujourd’hui, et sur le travail spécifique qui a été mené pour ce lot d’habitations à la situation exceptionnelle au bord de la Haute-Deûle. Samedi 15 octobre à 15h Résidence LMH Rives de la Haute Deûle Visite guidée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture Départ : Quai Hegel à Lille, au pied de la Résidence LMH (jouxtant le Parvis d’Euratechnologies) En présence de Madame Isabel Van Haute, Architecte fondatrice de l’agence COLDEFY, Maitrise d’oeuvre de l’opération Durée de la visite : 45mn Possibilité de prolonger la visite par une découverte de l’écoquartier des Rives de la Haute-Deûle

