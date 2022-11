VERNISSAGE // LA CULTURE MUR MURE LE W Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

VERNISSAGE // LA CULTURE MUR MURE LE W, 23 novembre 2022 19:00, Lille. Mercredi 23 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Vernissage le 23 novembre à 19h.

Expo du 23 novembre 2022 au 23 décembre 2022 Lille notre ville:

[Une culture alternative, oubliée, voire perdue, dans un murmure se confondant avec » seuls les anciens savent « .

Une culture de l’authentique, réunissant sociale et artistique.

Un abruitissement général concentré sur le partage, la volonté et le respect.

Une énergie commune relatant de la vie, l’hystérie et l’utopie qu’inspire cette île.

Un souvenir sur lequel il faut revenir, approfondir, qui nous a fait grandir mais que certains veulent dementir.

Ce n’est pas qu’une bataille… c’est une lutte.

ET nous lutterons jusqu’à ce que le souvenir puisse se ré acquérir.

Culture Barbars,

Pour que Lille vive la nuit ! ] LE W 62 rue des Sarrazins, 59000 Lille 59000 Lille Wazemmes Nord mercredi 23 novembre – 19h00 à 21h00

