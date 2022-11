LADOWZ & DIRTY BERLIN LE W Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vendredi 25 novembre, 20h30

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Balloté entre la France, le Sénégal, l’Angleterre et fort de presque deux décennies dédiées au rap, Midos Ladowz a su peaufiner son style : des « flows élastiques » accompagnés de refrains chantés entêtants, le tout sur fonds sonores modernes et dynamiques.

Ayant une vingtaine de clips à son actif, Ladowz se démarque par sa longévité et sa capacité à s’adapter et se réinventer : sa rencontre avec Dirty Berlin marque en effet un important virage dans la dynamique de ses lives. Car là où le groupe se révèle, c’est bien sur scène ! Ensemble, ils proposent un live qui enchaîne bangers fédérateurs et morceaux introspectifs. https://open.spotify.com/artist/2ofti53UPOM8qneuoGBW2k https://www.instagram.com/midos_ladowz/ https://www.facebook.com/LADOWZ LE W 62 rue des Sarrazins, 59000 Lille 59000 Lille Wazemmes Nord vendredi 25 novembre – 20h30 à 23h30

