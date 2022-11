FUNKADEENA LE W Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

FUNKADEENA LE W, 26 novembre 2022 20:30, Lille. Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Créé en 1999, le cover-band lillois FUNKADEENA assure le show par ses reprises personnalisées du top funk mondial, TOWER OF POWER, INCOGNITO, ELECTRO DELUXE et autres machines à danser comme KOOL & THE GANG, JAMIROQUAÏ ou BRUNO MARS…

Habitué à la scène, aux bars ou aux soirées privées et professionnelles, le collectif à su au fil du temps s’adapter à toutes les formules.

FUNKADEENA est composé de neuf musiciens de talent tous dévorés par la même passion.

Une rythmique basse-batterie-guitare-claviers, musclée par une belle section cuivrée et des voix mixtes.

Une machine à groove explosive à l’énergie communicative avec une seule ambition, celle de faire bouger son public sur des titres de légende !

https://www.facebook.com/Funkadeena-200226743343886

https://instagram.com/funkadeena?utm_medium=copy_link LE W 62 rue des Sarrazins, 59000 Lille 59000 Lille Wazemmes Nord samedi 26 novembre – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu LE W Adresse 62 rue des Sarrazins, 59000 Lille Ville Lille lieuville LE W Lille Departement Nord

LE W Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

FUNKADEENA LE W 2022-11-26 was last modified: by FUNKADEENA LE W LE W 26 novembre 2022 20:30 LE W Lille Lille bar-bars

Lille Nord