ANIM’15 PRODUCTIONS (54.0054) PRESENTE EN ACCORD AVEC 20H40 PRODUCTIONS CE SPECTACLE La séance du 25 novembre 2023 est REPORTEE au samedi 13 avril 2024. Les billets restent valables. LILIA BENCHABANE Attention Handicapée Méchante C’est la vision d’une fille, qui ne voit pas. C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre. C’est beaucoup d’autodérision et surtout un regard sans concession sur la société. Pour plus d’équités plein tarif pour les handicapés. A Savoir : En plus de son spectacle, Lilia Benchabane est très active sur ses réseaux sociaux, elle cumule déjà des milliers de vues ! Lilia est également chroniqueuse dans La Bande Originale, l’émission de Nagui sur France Inter. Durée du spectacle : 1h15 environ – Déconseillé aux moins de 14 ans Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 03 83 19 15 15 Lilia Benchabane Lilia Benchabane

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000

