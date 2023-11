Giorda – Hypn’Ose LE SPOTLIGHT, 16 mars 2024, LILLE.

Giorda – Hypn’Ose LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 21:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

D2P SPECTACLES L-R-22-8005/L-R-22-8004 PRÉSENTE Osez ! Sur scène ou dans le public, osez vivre une expérience extraordinaire et inoubliable. Un spectacle captivant présenté par la première femme hypnotiseuse de France. Avec habileté et bienveillance, Giorda défie les croyances conventionnelles et invite les spectateurs à remettre en question leur réalité. Préparez-vous à être surpris, déconcertés, émerveillés. Osez repousser vos limites et venez réveiller la personne exceptionnelle que vous êtes. C’est votre spectacle ! Il sera unique ! Comme vous ! Giorda Giorda

Votre billet est ici

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000

21.8

EUR21.8.

Votre billet est ici