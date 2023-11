Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) LE SPOTLIGHT, 22 février 2024, LILLE.

LA COMPAGNIE DU CAFE-THEATRE (L-R-2022-017282/012780/012781) présente ce spectacle Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo s’installe en tournée avec sa guitare.Alex a longtemps hésité entre tuer son frère ou monter sur scène pour en parler.Pour des raisons légales, il a choisi la scène. Cela lui permet d’aborder les sujets phares d’un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean-Jacques Goldman et sa mère.Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées cumulent des millions de vues. Ou entendu à la radio dans ses chroniques régulières. Ou peut-être ne l’avez tout simplement jamais vu, et c’est pas grave… Raison de plus pour venir le découvrir !Accès PMR : 02 40 89 65 01 Alex Fredo

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000

