Lille Triptyque – Théâtre Improvisé LE SPOTLIGHT, 14 février 2024, LILLE. Triptyque – Théâtre Improvisé LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2024-02-14 à 19:00 (2024-02-14 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Triptyque est un spectacle de théâtre improvisé dans lequel vous allez vivre des histoires créées dans l’instant, au gré de l’imagination de nos comédien·ne·s qui auront à cœur de vous embarquer dans des aventures aussi folles que poétiques. Dans ce spectacle, la troupe des Limoncello s’amuse à mettre en lumière tout autant la forme que le fond à travers trois tableaux inspirés d’un lieu, d’un personnage et d’un événement. Triptyque – Théâtre Improvisé Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000 11.8

Détails
Catégories d'Évènement:
59000, Lille
Autres
Lieu
LE SPOTLIGHT
Adresse
100 Rue Léon Gambetta
Ville
LILLE

