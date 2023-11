LEO HARDT – L’ECORCHE MOU LE SPOTLIGHT Catégories d’Évènement: 59000

Lille LEO HARDT – L’ECORCHE MOU LE SPOTLIGHT, 22 décembre 2023, LILLE. LEO HARDT – L’ECORCHE MOU LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 21:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Il y a les artistes écorchés vifs, mais qu’en est-il des écorchés mous ? Leur représentant auto-proclamé se nomme Léo Hardt. Après quatre ans passés au Québec, il revient sur les scènes de France avec la rage molle qui le caractérise si bien. Dans ce tout nouveau spectacle, Léo Hardt sillonne le fond des océans pour remonter à la surface tous les déchets de l’humanité. Le Saviez-vous ? Lauréat d’un prix spécial remis par Alexandre Astier au festival de Vébron et du prix du public au festival du Groland pour son court-métrage « Petite Avarie », c’est un homme qui a les moyens de se la péter un peu. LEO HARDT – L’ECORCHE MOU Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000 21.8

EUR21.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 59000, Lille Autres Lieu LE SPOTLIGHT Adresse 100 Rue Léon Gambetta Ville LILLE Departement 59000 Lieu Ville LE SPOTLIGHT latitude longitude 50.63039691754543;3.0567312818417878

LE SPOTLIGHT LILLE 59000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/