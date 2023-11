Mike et Rike – Souvenir de Saltimbanques LE SPOTLIGHT, 29 novembre 2023, LILLE.

Mike et Rike – Souvenir de Saltimbanques LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 21:00. Tarif : 27.0 euros.

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre ! MIKE ET RIKE MIKE ET RIKE

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000

27.0

EUR27.0.

