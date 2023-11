Un Feydeau Pour Deux LE SPOTLIGHT Catégories d’Évènement: 59000

Lille Un Feydeau Pour Deux LE SPOTLIGHT, 19 novembre 2023, LILLE. Un Feydeau Pour Deux LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 16:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Marc, Claire et Sylvain ont l’habitude de monter un spectacle tous les ans, avec leur compagnie de théâtre amateur. Cette année « Mais ne promène donc pas toute nue » est en projet. Alors que les choses semblent bien engagées, Claire débarque dans les répétitions. Normal, Marc lui a promis le rôle principale. Le problème, est qu’il a aussi promis ce rôle à Sophie ! Les ingrédients sont réunis pour une comédie ryhtmée, menée par 4 comédiens plein d’énergie. Un Feydeau Pour Deux Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000 21.8

Détails
Lieu LE SPOTLIGHT
Adresse 100 Rue Léon Gambetta
Ville LILLE

