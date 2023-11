VINCENT COCHE – A L’AMOUR LE SPOTLIGHT, 18 novembre 2023, LILLE.

VINCENT COCHE – A L’AMOUR LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Comme un grand, c’est l’histoire de Vincent Coche, un trentenaire, geek et maladroit. Papa de 3 enfants, il cherche à être un bon père malgré les difficultés et la montagne à franchir que ce projet semble être. Heureusement, il a pour l’aider : sa femme, sa bonne volonté et l’amour… Vincent Coche est un humoriste du web. Il écrit ses premières blagues sur YouTube et compte à ce jour plus de 80 000 abonnés. Il sort aujourd’hui de sa zone de confort pour la scène. VINCENT COCHE – A L’AMOUR

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta 59000

