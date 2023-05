Certe Mathurin – Tout S’explique! LE SPOTLIGHT LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord Certe Mathurin – Tout S’explique! LE SPOTLIGHT, 13 octobre 2023, LILLE. Certe Mathurin – Tout S’explique! LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-10-13 à 21:00 (2023-10-13 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. YATAAAAA PRODUCTIONS présente en accord avec LA PETITE COMEDIE (PLATESV-R-2022-009717): ce spectacle. « Après des années de recherches intensives et auto-financées, je vais pouvoir tout vous expliquer !Pourquoi les enfants c’est chiant mais utile ? Peut-on être un DJ argentin et lutter contre le racisme ? Qui sont vraiment les pharmaciennes ? Qui les a envoyées ? Ma mère ferait-elle une bonne ministre de la transition énergétique ? Autant de mystères seront résolus. Par contre, si vous vous attendez à des réponses sur le Big Bang ou Marlène Schiappa, c’est raté. Certe Mathurin Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord 21.8

EUR21.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu LE SPOTLIGHT Adresse 100 Rue Léon Gambetta Ville LILLE Departement Nord Tarif 21.8 21.8 Lieu Ville LE SPOTLIGHT LILLE

LE SPOTLIGHT LILLE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Certe Mathurin – Tout S’explique! LE SPOTLIGHT 2023-10-13 was last modified: by Certe Mathurin – Tout S’explique! LE SPOTLIGHT LE SPOTLIGHT 13 octobre 2023 LE SPOTLIGHT LILLE

LILLE Nord