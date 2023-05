Mahaut Drama-Drama Queen LE SPOTLIGHT LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord Mahaut Drama-Drama Queen LE SPOTLIGHT, 6 octobre 2023, LILLE. Mahaut Drama-Drama Queen LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-10-06 à 21:00 (2023-10-06 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Chroniqueuse sur Radio Nova et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness. Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé. Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de chateau low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde. Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas : Restez Drama… vous êtes une Queen. Mahaut Drama-Drama Queen Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord 21.8

EUR21.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu LE SPOTLIGHT Adresse 100 Rue Léon Gambetta Ville LILLE Departement Nord Tarif 21.8 21.8 Lieu Ville LE SPOTLIGHT LILLE

LE SPOTLIGHT LILLE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Mahaut Drama-Drama Queen LE SPOTLIGHT 2023-10-06 was last modified: by Mahaut Drama-Drama Queen LE SPOTLIGHT LE SPOTLIGHT 6 octobre 2023 LE SPOTLIGHT LILLE

LILLE Nord